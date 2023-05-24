"Манчестер Сити" не смог обыграть команду Де Дзерби в матче АПЛ

В перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” и “Брайтон”, который возглавляет Роберто Де Дзерби, сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Фил Фоден, но на 38-й минуте равновесие восстановил Хулио Энсисо.

“Манчестер Сити”, набрав 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и уже гарантировал себе чемпионский титул. “Брайтон” с 62 очками обеспечил себе шестое место и попадание в Лигу Европы.

“Брайтон” – “Манчестер Сити” - 1:1 (1:1)

Голы: Фоден, 25 - 0:1, Энсисо, 38 - 1:1

“Брайтон”: Стил, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян, Гилмор (Мак Аллистер, 52), Энсисо (Фергюсон, 52), Кайседо, Митома, Буонанотте (Велтман, 75), Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).

“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер, Стоунз (Серхио Гомес, 84), Родри, Льюис, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 57), Бернарду Силва (Филлипс, 84), Фоден (Палмер, 51), Марез, Холанд.

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