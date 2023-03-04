"Манчестер Сити" назвал ПСЖ и "Барселоне" цену на Бернарду Силву

“Манчестер Сити” готов продать португальского полузащитника Бернарду Силву, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 65 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют “Барселона” и “Пари Сен-Жермен”. Сам игрок предпочитает перейти в каталонский клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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