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"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Реала"

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Ферлана Менди/Автор неизвестен Фото: инстаграм Ферлана Менди/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к французскому защитнику мадридского “Реала” Ферлану Менди, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. “Горожане” надеются, что француз сможет решить проблемы на позиции левого защитника.

В нынешнем сезоне 27-летний Менди провел за “Реал” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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