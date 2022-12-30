"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к французскому защитнику мадридского “Реала” Ферлану Менди, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. “Горожане” надеются, что француз сможет решить проблемы на позиции левого защитника.

В нынешнем сезоне 27-летний Менди провел за “Реал” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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