"Манчестер Сити" нацелился на одного из лидеров "Баварии"

“Манчестер Сити” проявляет интерес к защитнику мюнхенской “Баварии” и сборной Канады Альфонсо Дэвису, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как немцы не хотят его продавать, а контракт действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что канадцем также интересуется “Реал”.

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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