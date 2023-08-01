"Манчестер Сити" нашел замену Марезу в чемпионате Франции

"Манчестер Сити" проявляет интерес к правому вингеру “Ренна” и сборной Бельгии Жереми Доку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “горожан” под руководством Пепа Гвардиолы рассматривает кандидатуру бельгийца в качестве возможной замены алжирскому вингеру Рияду Марезу, который перешел в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии.

21-летний Доку выступает за “Ренн” с октября 2020 года. Он перешел в клуб Лиги 1 из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Всего форвард провел за французский клуб 90 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Доку с 2020 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что “Манчестер Сити” в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Англии и стал обладателем Кубка Англии.