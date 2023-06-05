"Манчестер Сити" нашел способ помешать "Реалу" купить Холанда
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" собирается продлить контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, английский клуб хочет подписать с футболистом долгосрочный контракт с увеличением зарплаты. Сейчас форвард получает около 24 миллионов евро в год. Таким образом “горожане" надеются сохранить форварда, которого хочет купить мадридский “Реал”.
В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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