"Манчестер Сити" нашел способ помешать "Реалу" купить Холанда

"Манчестер Сити" собирается продлить контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб хочет подписать с футболистом долгосрочный контракт с увеличением зарплаты. Сейчас форвард получает около 24 миллионов евро в год. Таким образом “горожане" надеются сохранить форварда, которого хочет купить мадридский “Реал”.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.