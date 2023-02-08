"Манчестер Сити" нанял известного адвоката: он может получать 10 тысяч фунтов в час

“Манчестер Сити” нанял адвоката Дэвида Панника, который известен по работе с громким делом бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Стоимость услуг юриста - 5 000 фунтов в час, но иногда ему платят и 10 000 фунтов за это же время.

Если же дело клуба передадут в суд, тогда за неделю Панник будет зарабатывать от 200 000 до 400 000 фунтов в неделю.

В свое время именно Панник смог доказать, что Джонсон в 2019 году дал королеве Елизавете II незаконный совет о приостановке работы парламента.