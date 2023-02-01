"Манчестер Сити" наметил пять трансферных целей на лето

“Манчестер Сити” собирается серьезно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, “горожанам" нужно в обязательном порядке приобрести крайнего защитника, который заменит Жоау Канселу, перешедшего в “Баварию”. Главным вариантом является защитник “Челси” Бен Чилуэлл.

Для усиления центра поля “Манчестер Смити” рассматривает Джеймса Мэддисона ("Лестер") и Джуда Беллингема ("Боруссия" Дортмунд), которые могут заменить Илкая Гюндогана и Бернарду Силву.

Что касается линии атаки, английский клуб интересуется Рафаэлом Леау ("Милан") и Хвичей Кварацхелией ("Наполи").

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