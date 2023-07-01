"Манчестер Сити" намерен избавиться от вратаря

"Манчестер Сити" намерен избавиться от 28-летнего американского вратаря Закари Стеффена.

В услугах стража ворот заинтересован "Лестер Сити", который вылетел из английской Премьер-лиги, но официального предложения “лисы” пока не делали.

Контракт Стеффена с "Манчестер Сити" рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне он играл в аренде за клуб Чемпионшипа "Мидлсбро".

В двух сезонох за “горожан” он сыграл лишь 21 матч.