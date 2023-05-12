"Манчестер Сити" надеется перехватить трансферную цель "Реала"

“Манчестер Сити” хочет купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает ESPN.

По сведениям источника, в английском клубе надется перехватить футболиста у “Реала”. Руководство “горожан” полагает, что королевскому клубу не удастся согласовать с немцами сумму трансфера. При этом мадридцы уже заручились согласием самого игрока.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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