"Манчестер Сити" на 86-й минуте вырвал победу над "Баварией"

"Манчестер Сити" в товарищеском матче одержал победу над мюнхенской “Баварией” со счетом 2:1. Матч состоялся в японском городе Токио на стадионе “Японский национальный стадион”.

На 21-й минуте счет открыл Джеймс Макати. На 81-й минуте равновесие восстановил Матис Тель. В концовке матча победу английскому клубу принес гол Эмерика Лапорта.

“Бавария” Германия – “Манчестер Сити” Англия - 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Макати, 21 - 0:1, Тель, 81 - 1:1, Лапорт, 86 - 1:2

“Бавария”: Зоммер (Ульрайх, 46), Мазрауи (Сарр, 46), Упамекано (Станишич, 46), Павар (Тикивич, 46), Дэвис (Крэтциг, 46), Киммих (Горетцка, 46), Лаймер (Гравенберх, 46), Коман (Ваннер, 46; Павлович, 83), Сане (Мане, 46), Мусиала (Видович, 46; Ибрагимович, 82), Гнабри (Тель, 46).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз (Бобб, 46), Рубен Диаш (Родри, 46), Аке (Аканджи, 29), Льюис (Лапорт, 46), Ковачич (Филлипс, 46), Грилиш (Серхио Гомес, 46), Бернарду Силва (Перроне, 72), Макати (Фоден, 46), Альварес (Холанд, 46).