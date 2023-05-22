"Манчестер Сити" может перехватить чемпиона мира у "Ливерпуля"

“Манчестер Сити” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Аргентину Алексису Мак Аллистеру, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, “горожане” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер “Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола полагает, что аргентинец может заменить португальского полузащитника Бернарду Силву, которым интересуется ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Мак Аллистер близок к переходу в “Ливерпуль” за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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