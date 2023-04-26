"Манчестер Сити" может отпустить игрока в "Барселону"

Жоао Канселу, португальский футболист, играющий на правах аренды за “Баварию”, выбрал место, где продолжит карьеру.

По данным Todofichajes, защитник хочет перейти в “Барселону”.

Предварительные переговоры между сторонами уже состоялись, а возможная сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Канселу провел 10 матчей в Бундеслиге и отметился одним голом и тремя ассистами в текущем сезоне.