"Манчестер Сити" может купить испанского таланта

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику “Сельты” и молодежной сборной Испании Габриэлю Вейге, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте испанца составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются “Реал” и “Барселона”.

В минувшем сезоне 21-летний Вейга провел за “Сельту” 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.