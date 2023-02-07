"Манчестер Сити" может быть переведен в пятый дивизион

“Манчестер Сити” может опуститься сразу в пятый дивизион в случае исключения из Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 не обязаны принимать в состав участников клуб, который покинул свой дивизион не по спортивному признаку. Таким образом, “горожане” могут начать следующий сезон в Национальной лиге.

Напомним, что Премьер-лига обвинила “Манчестер Сити” в более 100 случаях нарушениях финансового фэйр-плей за последние 14 лет. Расследование длилось более четырех лет.

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