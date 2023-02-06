"Манчестер Сити" могут исключить из чемпионата Англии

“Манчестер Сити” грозит серьезное наказание вплоть до исключения из Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб обвиняется более чем в 100 нарушениях финансовых правил за последние 14 лет. Если вина клуба будет доказано, то ему грозят санкции. В этом случае “горожане” не смогут обратиться в Спортивный суд (CAS).

В “Манчестер Сити” с удивлением отреагировали на данные обвинения. В клубе уверены в невиновности и готовы оказывать содействие в расследовании.

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