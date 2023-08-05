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"Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории

Новости футбола Сегодня, 06:45
"Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте объявила о переходе защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

Английский клуб заплатил за футболиста 90 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Хорват подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Трансфер Гвардиола стал рекордным в истории среди защитников. Ранее самым дорогим защитником был Харри Магуайра, который в 2019 году перешел из “Лестера” в “Манчестер Юнайтед” за 87 миллионов евро.

21-летний Гвардиол выступает за “РБ Лейпциг” с 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из загребского “Динамо”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за “быков” 87 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. В составе клуба из Лейпцига Гвардиол два раза становился обладателем Кубка Германии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Гвардиол с 2021 года играет за сборную Хорватии. Всего за хорватскую национальную команду он провел 21 матч, забил два гола и получил одну желтую карточку.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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