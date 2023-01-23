"Манчестер Сити" купил аргентинского таланта

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Велес Сарсфилд” Максимо Перроне.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2028 года.

20-летний Перроне выступал за “Велес Сарсфилд” с 2022 года. Всего он провел за клуб 33 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Сыграл один матч за молодежную сборную Аргентины U20.

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