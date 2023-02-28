"Манчестер Сити" крупно выиграл в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии “Манчестер Сити” на выезде разгромил “Бристоль Сити” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли дубль Фила Фодена и гол Кевина де Брюйне.

“Бристоль Сити” – “Манчестер Сити” - 0:3 (0:1)

Голы: Фоден, 7 - 0:1, Фоден, 74 - 0:2, де Брюйне, 81 - 0:3

“Бристоль Сити”: О`Лири, Калас, Вайнер, Принг (Дасилва, 77), Джеймс, Сайкс, Уильямс, Скотт, Тэннер (Вайманн, 46), Уэллс (Francois, 82), Белл.

“Манчестер Сити”: Ортега (Эдерсон, 46), Аке (Серхио Гомес, 83), Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, де Брюйне, Бернарду Силва, Филлипс, Фоден (Палмер, 83), Марез (Грилиш, 71), Альварес.

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