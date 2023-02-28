"Манчестер Сити" и ПСЖ вылетели из Юношеской Лиги чемпионов

Завершились еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Манчестер Сити” неожиданно проиграл “Хайдуку” со счетом 1:2, ПСЖ в серии пенальти уступил дортмундской “Боруссии”. Таким образом, английский и французский клубы вылетели из турнира.

“Хайдук” Хорватия - “Манчестер Сити” Англия - 2:1 (2:1)

Голы: Брайкович, 24 - 1:0, Антунович, 33 - 2:0, Бобб, 45 - 2:1

“Манчестер Сити”: Мюррей-Джонс, Галвес (Ндала, 73), Катонго, Бернс, Сэмюэл, Чарльз, Адам (Обоаводуо, 63), Бобб, Боргес, Мебуде, Диксон.

“Боруссия” Дортмунд, Германия - ПСЖ Франция - 1:1 (1:1), по пенальти - 5:4

Голы: Лемина, 40 - 0:1, Бамба, 42 - 1:1

“Боруссия”: Остшиньски, Бланк, Сиссе, Мане, Анинг (Корциниц, 70), Камара (Людвиг, 87), Вальц, Гюрпюз (Кэмпбэлл, 90), Бамба, Рейкхофф, Бруннер.

ПСЖ: Насименту, Бодианг, Лами, Гаду, Ва Мунгу, Эль Ханна, Заге, Мбаппе (Бикута, 81), Гарби, Лемина (Диаби, 54), Хусни.

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