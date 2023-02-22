"Манчестер Сити" и "Арсенал" поборются за английского таланта

"Манчестер Сити" и "Арсенал" проявляют интерес к защитнику “Саутгемптона” Валентино Ливраменто, сообщает CBS Sports.

По сведениям источника, “горожане” и “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 20-летний Ливраменто не провел ни одного матча из-за разрыва крестообразной связки колена. Его контракт с “Саутгемптоном” действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Стало известно, уволит ли ПСЖ главного тренера.