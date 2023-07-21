"Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за Бернарду Силву

“Манчестер Сити” определился с ценой на португальского полузащитника Бернарду Силву, которого хочет купить “Пари Сен-Жермен”, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб готов продать футболиста за 100 миллионов евро. ПСЖ не готов платить такую сумму.

Ранее французский клуб предлагал за Силву 42 миллиона евро, а также был готов включить в сделку вратаря Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Марко Верратти. Впрочем, данное предложение не устроило английский клуб.

28-летний Бернарду Силва хочет перейти в “Барселону”, но каталонский клуб не имеет финансовой возможности, чтобы купить игрока.

Силва выступает за “Манчестер Сити” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 306 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Силва с 2015 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 82 матча, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач, а также получил пять желтых карточек.