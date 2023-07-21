АНГ АНГ
Главная Новости "Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за Бернарду Силву

"Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за Бернарду Силву

Новости футбола Сегодня, 17:30
"Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за Бернарду Силву Фото: инстаграм Бернарду Силвы/Автор неизвестен

“Манчестер Сити” определился с ценой на португальского полузащитника Бернарду Силву, которого хочет купить “Пари Сен-Жермен”, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб готов продать футболиста за 100 миллионов евро. ПСЖ не готов платить такую сумму.

Ранее французский клуб предлагал за Силву 42 миллиона евро, а также был готов включить в сделку вратаря Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Марко Верратти. Впрочем, данное предложение не устроило английский клуб.

28-летний Бернарду Силва хочет перейти в “Барселону”, но каталонский клуб не имеет финансовой возможности, чтобы купить игрока.

Силва выступает за “Манчестер Сити” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 306 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Силва с 2015 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 82 матча, забил 11 голов и отдал 25 результативных передач, а также получил пять желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити ПСЖ Премьер-лига Англия Лига 1 Франция
Популярные новости
ПСЖ может предложить Мбаппе один миллиард евро Новости футбола Сегодня, 09:44 ПСЖ может предложить Мбаппе один миллиард евро
"Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна Новости футбола Вчера, 15:42 "Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны" Новости футбола 19 июл 2023, 11:28 "Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"
"Бавария" одержала победу со счетом 27:0 Новости футбола 18 июл 2023, 16:42 "Бавария" одержала победу со счетом 27:0
Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола 17 июл 2023, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси
Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола 16 июл 2023, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:30 "Манчестер Сити" хочет получить огромную сумму за Бернарду Силву Новости футбола Сегодня, 17:15 "Торино" хочет купить таланта киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 16:55 Итальянский "Сассуоло" отказался продавать футболиста в клуб из страны-террориста Новости футбола Сегодня, 16:42 "Бавария" может купить опытного полузащитника "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Лилль" может подписать чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 16:15 45-летний Джанлуиджи Буффон может принять радикальное решение по своему будущему Новости футбола Сегодня, 15:55 Харри Кейн ответил "Тоттенхэму" на предложение о продлении контракта Новости футбола Сегодня, 15:42 "Марсель" купил звездного нападающего "Челси" Новости футбола Сегодня, 15:32 Вратарь ПСЖ стал жертвой ограбления и получил травму головы Новости футбола Сегодня, 11:15 Давид Де Хеа ответил на предложение перейти в "Интер"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 23 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Атырау 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Базель 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Мольде - Сарпсборг 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Ботев - Левски 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Лудогорец - Этыр 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года Футбол 23 июл 2023 Прогноз на матч Сантос - Ботафого 23 июля 2023 года Футбол 23 июл 2023 Прогноз на матч Крузейро - Гояс 23 июля 2023 года Футбол 23 июл 2023 Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Интернасьонал 23 июля 2023 года