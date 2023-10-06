Манчестер Сити хочет подписать лидера и звезду Брайтона

"Манчестер Сити" рассматривает вариант подписания лидера "Брайтона" Каору Митома, сообщает Sportsmole.

Источники сообщают, что клуб рассматривает возможность приобретения 26-летнего японского игрока в ближайшем зимнем трансферном окне. Ранее на этой неделе было объявлено, что Митома согласился продлить свой контракт с "Брайтоном" с существенным увеличением зарплаты. Кроме "Манчестер Сити", другие европейские клубы также наблюдают за Каору Митома.

Митома сделал свой дебют в профессиональном футболе в 2020 году, выступая за клуб "Кавасаки Фронтале". Он впервые вышел на поле в высшем японском дивизионе 22 февраля 2020 года. Он провел два сезона в клубе, сыграв в 50 матчах чемпионата. В 2020 году Митома стал чемпионом Японии и выиграл кубок страны, забив победный гол в финале против "Гамба Осака" на 55-й минуте, и матч закончился со счетом 1:0. В следующем году он также выиграл национальный Суперкубок.

В августе 2021 года он подписал четырехлетний контракт с английским клубом "Брайтон & Хоув Альбион", который сразу же отправил его в аренду в бельгийский клуб "Юнион" на сезон. После завершения аренды он вернулся в "Брайтон & Хоув Альбион" на сезон 2022/23.