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Манчестер Сити хочет подписать ключевого полузащитника Реала

Новости футбола Сегодня, 10:37
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Манчестер Сити хочет подписать ключевого полузащитника Реала Фото: https://www.instagram.com/toni.kr8s/

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола интересуется полузащитником "Реала" Тони Кроосом, сообщает Mundо Deportivo.

По данным источников, "Сити" хочет подписать немца на следующий сезон. Пеп Гвардиола хорошо знаком с Кроосом, которого он тренировал в мюнхенской "Баварии" в сезоне 2013-2014. Несмотря на свои плюсы и минусы, каталонский тренер всегда хвалил игрока, а Кроос также высоко оценивал Гвардиолу.

Тепер их пути могут снова пересечься. Как сообщают источники, "Манчестер Сити" заинтересован в подписании Крооса на следующий сезон. Немец присоединился бы к манчестерской команде бесплатно, и, согласно информации, английский клуб будет готов платить Кроосу 15 миллионов евро в год.

33-летний немец долго размышлял о продлении контракта с "Реалом" прошлым летом, и стоит наблюдать, что произойдет в следующем году. Кроос говорил, что не видит продолжения своей карьеры и после "Реала" может уйти на пенсию. Поэтому интересно, сможет ли "Манчестер Сити" изменить мнение Тони Крооса.

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