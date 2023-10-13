Манчестер Сити хочет подписать ключевого полузащитника Реала
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола интересуется полузащитником "Реала" Тони Кроосом, сообщает Mundо Deportivo.
По данным источников, "Сити" хочет подписать немца на следующий сезон. Пеп Гвардиола хорошо знаком с Кроосом, которого он тренировал в мюнхенской "Баварии" в сезоне 2013-2014. Несмотря на свои плюсы и минусы, каталонский тренер всегда хвалил игрока, а Кроос также высоко оценивал Гвардиолу.
Тепер их пути могут снова пересечься. Как сообщают источники, "Манчестер Сити" заинтересован в подписании Крооса на следующий сезон. Немец присоединился бы к манчестерской команде бесплатно, и, согласно информации, английский клуб будет готов платить Кроосу 15 миллионов евро в год.
33-летний немец долго размышлял о продлении контракта с "Реалом" прошлым летом, и стоит наблюдать, что произойдет в следующем году. Кроос говорил, что не видит продолжения своей карьеры и после "Реала" может уйти на пенсию. Поэтому интересно, сможет ли "Манчестер Сити" изменить мнение Тони Крооса.