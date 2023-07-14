"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Баварии"

"Манчестер Сити"проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Манчестер Сити” рассматривает кандидатуру француза в качестве возможной замены защитнику Кайлу Уокеру, которого хочет купить “Бавария”.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб оценивает 27-летнего Павара в 35-40 миллионов евро, так как его контракт действует до лета 2024 года.

Павар выступает за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 162 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Баварии” Павар четыре раза становился чемпионом Германии в сезонах-2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, однажды становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2019/2020, два раза выиграл Суперкубок Германии в 2020 и 2022 годах, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020, выиграл Суперкубок УЕФА в 2020 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2020 году.