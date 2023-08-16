"Манчестер Сити" хочет купить талантливого воспитанника академии "Барселоны"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболист в летнее трансферное окно. Игра испанца нравится главному тренеру “горожан” Хосепу Гвардиоле. “РБ Лейпциг” может продать игрока, но только за очень крупную сумму.

25-летний Ольмо является воспитанником академии “Барселоны”. Он выступает за “РБ Лейпциг” с января 2020 года. Он перешел в немецкий клуб из хорватского клуба “Динамо” Загреб. Сумма трансфера составила 29 миллионов евро. Всего Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 124 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 29 результативных передач. В составе “быков” он два раза становился обладателем Кубка Германии в сезонах-2021/22, 2022/23, а также завоевал Суперкубок Германии в 2023 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Ольмо с 2019 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 31 матч, забил шесть голов и отдал семь результативных передач, а также получил одну желтую карточку.