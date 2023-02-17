"Манчестер Сити" хочет купить полузащитника сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен
“Манчестер Сити” проявляет интерес к полузащитнику “Вест Хэма” и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает 90 min.
По сведениям источника, “горожане” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как лондонцы хотят получить за него более 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется “Челси”.
В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.
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