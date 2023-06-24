"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров ПСЖ

“Манчестер Сити” проявляет интерес к защитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Марокко Ашрафу Хакими, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него большую сумму. В составе “горожан” африканец может заменить португальца Жоау Канселу, который, скорее всего, покинет клуб. ПСЖ может согласиться продать игрока, так как руководство недовольно его скандальным разводом с женой.

В завершившемся сезоне 24-летний Хакими провел за ПСЖ 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.