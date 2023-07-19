"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"

“Манчестер Сити” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Бразилии Рафинье, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “горожан” бразилец может заменить алжирского полузащитника Рияда Мареза, который близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. Каталонский клуб может согласиться продать своего игрока из-за финансовых проблем, но только за солидную сумму.

26-летний Рафинья выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Лидс Юнайтед”. Сумма трансфера составила 58 миллионов евро. В прошлом сезоне Рафинья провел за “Барселону” 50 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. В составе каталонцев он стал чемпионом Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее он также играл за “Аваи”, “Виторию Гимарайнш”, “Спортинг” и “Ренн”.

Рафинья с 2021 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.