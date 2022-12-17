"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Арсенала"

“Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Арсенала” Букайо Сака, сообщает 90min.

По сведениям источника, “горожане” рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. “Манчестер Сити” намерен воспользоваться тем фактом, что контракт игрока с “канонирами” истекает летом 2024 года. Таким образом, хавбек может быть продан по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 21-летний Сака провел за “Арсенал” и сборную Англии 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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