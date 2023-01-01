"Манчестер Сити" хочет купить бразильца из "Барселоны"

“Манчестер Сити” проявляет интерес к бразильскому полузащитнику “Барселоны” Рафинье Диасу, сообщает Todo Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб является фаворитом в борьбе за игрока. При этом тренерский штаб каталонского клуба не рассчитывает на бразильца, хотя он был куплен всего полгода назад у “Лидса” за 58 миллионов евро. Не исключено, что в сделку могут включить одного из игроков “горожан” - полузащитника Бернарду Силву или защитника Жоау Канселу.

В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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