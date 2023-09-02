Манчестер Сити громит Фулхэм, Челси неожиданно проигрывает Ноттингему

В четвертом туре АПЛ Манчестер Сити принимал Фулхэм, а Челси дома встретился с Ноттингемом. Не обошлось без сенсации.

Ман Сити открыл счет на 31-й минуте стараниями Хуана Альвареза, но уже через две минуты Тим Рим восстановил паритет на табло. Удержать ничью в первом тайме Фелхэму не вышло. В компенсированное время до первого тайма Нейтан Аке забил второй гол Сити. Во второй половине матча Эрлинг Голанд оформил хет-трик, забив на 58-й, 70-й и 90+5 минутах.

Манчестер Сити спокойно разбирается с Фулхэмом и одерживает четвертую победу в четырех матчах АПЛ.

В то же время Челси потерпел неожиданное домашнее поражение от Ноттингема. В первой половине Синие больше контролировали мяч, но создать голевой момент не смогли. На старте второго тайма Ноттингем забил гол и вышел вперед, Энтони Эланга отличился голом. До конца матча хозяева пытались отыграться, но гости выстояли и одержали победу.

АПЛ. Пятый тур

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" – 5:1 (2:1, 3:0)

"Челси" - "Ноттингем" - 0:1 (0:0, 0:1)

"Бернли" - "Тотенхэм" - 2:5 (1:2, 1:3)

"Брентфорд" – "Борнмут" – 2:2 (1:1, 1:1)