Манчестер Сити готовит важное заявление по будущему Гвардиолы

Согласно информации журналиста Николо Скира, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в ближайшее время определится с будущим в английской команде.

По данным инсайдера, звездный специалист собирается продлить свое соглашение с клубом.

Он уточнил, что руководство чемпиона Англии очень довольно работой испанца. В связи с этим оно готово предложить специалисту новый контракт до 2027 года, в то время как его текущее соглашение истекает в июне 2025 года.

Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшие недели, после чего о результатах сообщат официально.

Хосеп Гвардиола уже семь лет возглавляет "Манчестер Сити" и прошлый сезон стал для него самым успешным, когда команда оформила первый в истории требл.

В общей сложности под его руководством “горожане” пять раз становились чемпионом Англии, два раза выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также один раз выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.