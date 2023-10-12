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Манчестер Сити готовит важное заявление по будущему Гвардиолы

Новости футбола Сегодня, 05:17
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Манчестер Сити готовит важное заявление по будущему Гвардиолы Манчестер Сити готовит важное заявление по будущему Гвардиолы

Согласно информации журналиста Николо Скира, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в ближайшее время определится с будущим в английской команде.

По данным инсайдера, звездный специалист собирается продлить свое соглашение с клубом.

Он уточнил, что руководство чемпиона Англии очень довольно работой испанца. В связи с этим оно готово предложить специалисту новый контракт до 2027 года, в то время как его текущее соглашение истекает в июне 2025 года.

Переговоры о продлении контракта начнутся в ближайшие недели, после чего о результатах сообщат официально.

Хосеп Гвардиола уже семь лет возглавляет "Манчестер Сити" и прошлый сезон стал для него самым успешным, когда команда оформила первый в истории требл.

В общей сложности под его руководством “горожане” пять раз становились чемпионом Англии, два раза выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также один раз выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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