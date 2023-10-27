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Манчестер Сити готовит 100 миллионов на звезду Барселоны

Новости футбола Сегодня, 04:28
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Манчестер Сити готовит 100 миллионов на звезду Барселоны Манчестер Сити готовит 100 миллионов на звезду Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Педри своими яркими выступлениями не оставляет равнодушными европейские топ-клубы.

В частности, испанец привлек внимание "Манчестер Сити". В услугах футболиста лично заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, сообщает Todofichajes.

Сумма возможного трансфера составляет около 100 миллионов евро. По данным источника, такой трансфер помог бы "Барселоне" улучшить свою финансовую ситуацию.

Педри перешел в "Барселону" в 2019 году из "Лас-Пальмаса" за €17,5 млн. Он провел один сезон в аренде в своем родном клубе.

Соглашение молодого футболиста с "Барселоной" рассчитано до июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, сейчас игрок сборной Испании оценивается в 100 миллионов евро.

Уже в ближайшие выходных состоится матч "Барселоны" против мадридского "Реала". Игра пройдет 28 октября на домашнем поле каталонцев. Действующим лидером турнирной таблицы является именно мадридская команда, а каталонцы идут третьими.

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