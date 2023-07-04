"Манчестер Сити" готов заплатить огромную сумму за защитника сборной Хорватии

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиолу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно и в данный момент готовит огромное предложение по его трансферу. Ранее “горожане” предлагали за хорвата 75 миллионов евро плюс бонусы, но данное предложение не устроило немецкий клуб, который хочет получить за игрока не менее 100 миллионов евро.

Гвардиол перешел в “РБ Лейпциг” летом 2021 года из загребского “Динамо”. Сумма трансфера составила 18,8 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за немецкий клуб 41 матч во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. За сборную Хорватии Гвардиол провел 21 матч и забил два гола.

Напомним, что “Манчестер Сити” в минувшем сезоне стал чемпионом Англии, стал обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. “РБ Лейпциг” финишировал на третьем месте в чемпионате Германии и пробился в Лигу чемпионов.