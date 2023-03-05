"Манчестер Сити" готов продать опытного защитника

“Манчестер Сити” готов рассмотреть возможность продать испанского защитника Эмерика Лапорта, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб может расстаться с игроком, если получит достойную компенсацию. Ранее сообщалось, что испанец хочет сменить клуб, так как не имеет регулярную игровую практику. Интерес к игроку проявляет “Барселона”.

В нынешнем сезоне 28-летний Лапорт провел за “Манчестер Сити” 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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