Манчестер Сити готов отпустить Эдерсона и уже нашел ему замену

Многое указывает на то, что Манчестер Сити летом поддастся соблазну саудовских клубов продать им своего вратаря Эдерсона за приличную сумму, но в таком случае «горожанам» нужно будет позаботиться о замене бразильцу. И таковая нашлась.

Как считаетFootballInsider, в случае продажи Эдерсона Манчестер Сити готов сделать номером 1 дублера бразильца Штефана Ортегу, так как во время отсутствия Эдерсона немец себя хорошо зарекомендовал.

Именно постоянное место в основном составе, как мы сообщали ранее, является условием Ортеги при продлении контракта с действующим чемпионом Англии. В то же время, Эдерсон может принести Манчестер Сити деньги на обновление состава, которое летом запланировал наставник команды Пеп Гвардиола.

Считается, что испанец намерен влить в свой коллектив свежую кровь, чтобы продолжать гегемонию в Англии и успешно выступать в Лиге чемпионов.