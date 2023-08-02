"Манчестер Сити" договорился о покупке защитника "РБ Лейпциг". Трансфер станет рекордным в истории

Защитник “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиол перейдет в “Манчестер Сити”, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий и английский клубы договорились о переходе футболиста в летнее трансферное окно. “Манчестер Сити” заплатит за игрока 90 миллионов евро.

Таким образом, Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит защитнику сборной Англии Харри Магуайру, который в 2019 году перешел из “Лестера” в “Манчестер Юнайтед” за 87 миллионов евро.

21-летний Гвардиол выступает за “РБ Лейпциг” с 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из загребского “Динамо”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за “быков” 87 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. В составе клуба из Лейпцига Гвардиол два раза становился обладателем Кубка Германии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Гвардиол с 2021 года играет за сборную Хорватии. Всего за хорватскую национальную команду он провел 21 матч, забил два гола и получил одну желтую карточку.