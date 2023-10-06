Манчестер Сити будет платить Холанду еще больше

"Манчестер Сити" уже сейчас начал думать о том, как сохранить в команде звездного нападающего Эрлинга Холанда.

Клуб из Манчестера намерен начать переговоры о продлении контракта с норвежским футболистом.

Согласно информации, опубликованной Daily Mail, клуб рассматривает возможность продлить контракт с лучшим бомбардиром своей команды как минимум до 2028 года.

По данным источника, "Манчестер Сити" может предложить игроку повышение зарплаты до 462 тысяч евро в неделю. Отмечается, что переговоры должны стартовать в ближайшие месяцы.

Эрлинг Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, а его нынешний контракт с англичанами рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне футболист уже принял участие в 11 матчах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Холанд был игроком "Боруссии" из Дортмунда, "Зальцбурга", "Мольде" и "Брюне". Сейчас он считается одним из лучших футболистов мира.