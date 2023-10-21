EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Сегодня, 08:26
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Фото с сайта sportskeeda.com/Автор неизвестен

Сегодня пройдет матч девятого тура Премьер-лиги Англии в котором Манчестер Сити примет в гостях Брайтон. Это первый матч после международной паузы для обеих команд, и многое будет зависеть от того, в какой физической форме пребывают игроки.

После восьми туров команд разделяет всего два очка. Манчестер Сити с восемнадцатью очками располагаются на третей строчке в АПЛ, а Брайтон на шестой с шестнадцатью балами.

Два участника еврокубков в текущем сезоне поборются за столь важные для них очки. Манчестер Сити будет стараться вернуть себе первую строчку в турнирной таблице после двух поражений в двух последних турах от Вулвз и Арсенала. Брайтон же будет пытаться выбороть очки и в этом матче, ранее им это удавалось в матчах против Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Матч между Манчестер Сити и Брайтоном состоится в субботу, 21 октября, в 16:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1, Setanta Sports 2 Georgia
  • Израиль - Sport 2
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland, Canal+ Sport 2 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина - Setanta Sports Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Брайтон Премьер-лига Англия
Популярные новости
Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 03:02 Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура
Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов Новости футбола Вчера, 23:23 Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов
Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ Новости футбола Вчера, 23:07 Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ
Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ Новости хоккея Вчера, 17:43 Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ
Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер Новости футбола Вчера, 16:26 Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер
Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж Новости футбола Вчера, 16:09 Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:26 Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:39 Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024 Новости тенниса Сегодня, 07:09 Президент Итальянской федерации тенниса и паделя недоволен переносом турнира Новости футбола Сегодня, 06:45 «Мы не волшебники, но он другой человек». Почеттино высказался о Мудрике Новости футбола Сегодня, 06:17 Аль-Иттифак собирается подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 05:41 Месси прилетел в Шарлотт на матч Интер Майами Новости футбола Сегодня, 05:12 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 04:51 Сын Криштиану Роналду дебютировал в Аль-Наср U-15 Новости тенниса Сегодня, 04:20 Финалист Уимблдона-2022 остался без рейтинга ATP Новости футбола Сегодня, 03:49 Тони Кроос раскритиковал футболистов, переходящих в чемпионат Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион — Штутгарт 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дармштадт — Лейпциг 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вольфсбург — Байер 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Вулверхэмптон 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд — Бёрнли 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лутон Таун 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ 21 октября 2023 года