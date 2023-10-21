Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Сегодня пройдет матч девятого тура Премьер-лиги Англии в котором Манчестер Сити примет в гостях Брайтон. Это первый матч после международной паузы для обеих команд, и многое будет зависеть от того, в какой физической форме пребывают игроки.

После восьми туров команд разделяет всего два очка. Манчестер Сити с восемнадцатью очками располагаются на третей строчке в АПЛ, а Брайтон на шестой с шестнадцатью балами.

Два участника еврокубков в текущем сезоне поборются за столь важные для них очки. Манчестер Сити будет стараться вернуть себе первую строчку в турнирной таблице после двух поражений в двух последних турах от Вулвз и Арсенала. Брайтон же будет пытаться выбороть очки и в этом матче, ранее им это удавалось в матчах против Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Матч между Манчестер Сити и Брайтоном состоится в субботу, 21 октября, в 16:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где увидеть этот матч в вашей стране.