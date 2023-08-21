АНГ АНГ NG NG
Главная Новости Манчестер Сити близок к покупке бельгийского таланта за 60 млн евро

Манчестер Сити близок к покупке бельгийского таланта за 60 млн евро

Новости футбола Сегодня, 13:24
Манчестер Сити близок к покупке бельгийского таланта за 60 млн евро Фото: инстаграм Жереми Доку/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" близок к покупке атакующего полузащитника “Ренна” и сборной Бельгии Жереми Доку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. В ближайшее время бельгиец прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, Доку подпишет с “горожанами” контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В составе “Манчестер Сити” он может заменить алжирского вингера Рияда Мареза, который летом перешел в “Аль-Ахли” за 35 миллионов евро.

21-летний Доку выступает за “Ренн” с октября 2020 года. Он перешел во французский клуб из бельгийского “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Всего он провел за “Ренн” 92 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Доку с 2020 года выступает за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Ренн Премьер-лига Англия Лига 1 Франция
Популярные новости
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола Сегодня, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола Сегодня, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Вчера, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона
Киевское "Динамо" проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Вчера, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:33 Атлетико может продать чемпиона мира в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 13:24 Манчестер Сити близок к покупке бельгийского таланта за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 13:13 ПСЖ предложил 70 млн евро за нападающего сборной Франции Новости футбола Сегодня, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола Сегодня, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола Сегодня, 09:00 Бавария определилась с условием продажи Павара в Интер Новости футбола Сегодня, 08:00 Ланс купил нападающего, которым интересовались Челси и Арсенал Новости футбола Сегодня, 07:00 Аякс может помочь Трубину стать основным вратарем Бенфики Новости футбола Сегодня, 06:00 Стала известна зарплата Лапорта после перехода в Аль-Наср Новости футбола Сегодня, 05:00 ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года