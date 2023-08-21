Манчестер Сити близок к покупке бельгийского таланта за 60 млн евро

"Манчестер Сити" близок к покупке атакующего полузащитника “Ренна” и сборной Бельгии Жереми Доку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. В ближайшее время бельгиец прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, Доку подпишет с “горожанами” контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В составе “Манчестер Сити” он может заменить алжирского вингера Рияда Мареза, который летом перешел в “Аль-Ахли” за 35 миллионов евро.

21-летний Доку выступает за “Ренн” с октября 2020 года. Он перешел во французский клуб из бельгийского “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Всего он провел за “Ренн” 92 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Доку с 2020 года выступает за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.