Ман Юнайтед уведомил защитника Баварии, что его трансфер на Олд Траффорд состоится

Правый защитник Баварии Нуссер Марауи все же станет футболистом Манчестер Юнайтед этим летом.

Как сообщает Санти Ауна, руководство “красных дьяволов” уведомило марокканца, что его переход – вопрос времени. Клубу остается лишь договориться о последних деталях с Баварией, которая готова отпустить африканского футболиста.

В то же время правый защитник Ман Юнайтед Аарон Ван-Биссака дал свое согласие на переход в Вест Хэм. Когда его трансфер в лондонский клуб окончательно состоится, “красные дьяволы” закроют сделку по Мазрауи.

В минувшем сезоне Мазрауи сыграл за Баварию только 19 матчей в Бундеслиге, в которых отличился 3 ассистами.

Ранее Мазрауи уже играл под руководством тен Хага за Аякс, поэтому прекрасно знаком с требованиями тренера Ман Юнайтед.