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Ман Юнайтед собирается прислушаться к совету своей легенды и подписать форварда Астон Виллы

Новости футбола Сегодня, 09:49
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ман Юнайтед собирается прислушаться к совету своей легенды и подписать форварда Астон Виллы Ман Юнайтед собирается прислушаться к совету своей легенды и подписать форварда Астон Виллы

Несмотря на то, что Рой Кин уже давно не выступает за Манчестер Юнайтед, клубу, которому он отдал большую часть карьеры, он продолжает помогать.

В марте он советовал боссам «манкунианцев» обратить своё внимание на форварда Астон Виллы Олли Уоткинса, а теперь, как сообщает talkSPORT, «красные дьяволы» всерьёз им заинтересовались. Уоткинс подходит на роль проверенного центрального нападающего, которого новый миноритарный владелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф хочет привлечь для поддержки и развития Расмуса Хойлунда.

Правда, переманить 28-летнего форварда на «Олд Траффорд» будет проблематично, так как в отличие от Манчестер Юнайтед, Астон Вилла уже точно сыграет в Лиге чемпионов, а сам игрок в прошлом году подписал пятилетнее соглашение с «виллианами».

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