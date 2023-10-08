Ман Сити впервые за пять лет проиграл два подряд матча в АПЛ

Манчестер Сити в матче 8 тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от Арсенала (0:1) на Эмирейтс Стэдиум. Единственный гол во встрече незадолго до финального свистка забил Габриэель Мартинелли после рикошета мяча от Аке.

Это фиаско стало для "горожан" вторым подряд в АПЛ. Неделей ранее команда Хосепа Гвардиолы проиграла Вулверхэмптону 1:2.

В последний раз Ман Сити проигрывал в двух подряд матчах английской Премьер-лиги практически пять лет назад: в декабре 2018 года. Тогда "горожане" в канун Нового года уступили Лестеру (1:2) и Саутгемптону (1:3).

Следует заметить, что Манчестер Сити проиграл три из четырёх последних игр. Помимо Арсенала и Вулверхэмптона в пассиве "горожан" также проигрыш Ньюкасл Юнайтед и вылет из Кубка английской лиги. За это время команда победила только РБ Лейпциг в Лиге чемпионов (3:1).

На данный момент Ман Сити занимает третью строчку в английской Премьер-лиге. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают на два очка от Арсенала и Тоттенхэма.