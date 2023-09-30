Ман Сити стал последней командой из топ-5 лиг, которая потеряла очки в этом сезоне

Сегодня Манчестер Сити в матче 7 тура английской Премьер-лиге проиграл Вулверхэмптону на выезде.

“Волки” после автогола Диаша открыли счет. В начале второго тайма Альварес сделал цифры на табло 1:1. Но вскоре Хи Чхан Хван забил победный гол за хозяев.

Это поражение стало для Сити первой потерей очков командой в новом сезоне. До этого “горожане” выиграли шесть матчей в шести турах.

Ман Сити стал последней командой среди топ-5 лиг Европы, которая проиграла в новом сезоне. До этого остальные клубы Англии, Италии, Испании, Германии и Франции уже хотя бы раз не побеждали.

Среди топ-10 лиг Европы все еще продолжают только побеждать два клуба: у ПСВ в Эредивизи Нидерландов семь побед в семи матчах, а у Фенербахче в Суперлиге Турции - 6/6.

Ранее мы сообщали, что сегодня произошло другое уникальное событие: оба клуба из Манчестера - Ман Сити и Ман Юнайтед - одновременно проиграли впервые с 2013 года.