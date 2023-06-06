"Ман Сити" пытается найти способ сохранить Холанда

"Манчестер Сити" ищет возможности продлить контракт с нападающим Эрлингом Холандом.

В клубе надеются, что таким образом смогут пресечь попытки других клубов, в частности "Реала", переманить норвежца.

По информации The Telegraph, "горожане" хотят предложить Холанду более длительный контракт, чтобы сохранить игрока в команде.

Нынешнее соглашение Холанда с зарплатой около £400 тыс. в неделю действует до 2027 года.

В прошлом сезоне норвежец забил 52 гола в 52 матчах за "Манчестер Сити".