"Ман Сити" нашел себе топ-футболиста

Хорватский защитник Йошко Гвардиол может покинуть "РБ Лейпциг" уже этим летом.

По информации Football Insider, в услугах футболиста заинтересован “Манчестер Сити”.

Известно, что чемпион Англии уже провел переговоры с 21-летним игроком.

Конкурентом за трансфер футболиста выступает "Реал", который тоже ищет усиление в оборонительной линии.

Гвардиол по оценке Transfermarkt стоит около 75 миллионов евро.