"Ман Сити", "МЮ" и "Тоттенхэм" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

“Тоттенхэм” сыграет с “Престоном”, “Манчестер Юнайтед” встретится с “Редингом”, “Манчестер Сити” может сыграть с “Арсеналом”.

Все пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят так:

“Престон” - “Тоттенхэм”

“Саутгемптон” - “Блэкпул”

“Рексхэм” - “Шеффилд Юнайтед”

“Ипсвич” - “Бернли”

“Манчестер Юнайтед” – “Рединг”

Победитель пары “Лутон” - “Уиган” - “Гримсби”

“Дерби” - “Вест Хэм”

“Сток Сити” - победитель пары “Астон Вилла” - “Стивенейдж”

“Блэкберн” - победитель пары “Форест Грин Роверс” - “Бирмингем”

“Уолсолл” - “Лестер”

“Шеффилд Уэнсдей” - “Флитвуд”

“Манчестер Сити” - победитель пары “Оксфорд” - “Арсенал”

Победитель пары “Бристоль Сити” - “Суонси” - победитель пары “Честерфилд” - “Вест Бромвич”

“Брайтон” – победитель пари “Ливерпуль” - “Вулверхэмптон”

“Фулхэм” – “Сандерленд”

Победитель пары “Борем Вуд” - “Аккрингтон” - победитель пари “Кардифф” - “Лидс”

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