"Ман Сити", "МЮ" и "Тоттенхэм" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
“Тоттенхэм” сыграет с “Престоном”, “Манчестер Юнайтед” встретится с “Редингом”, “Манчестер Сити” может сыграть с “Арсеналом”.
Все пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят так:
“Престон” - “Тоттенхэм”
“Саутгемптон” - “Блэкпул”
“Рексхэм” - “Шеффилд Юнайтед”
“Ипсвич” - “Бернли”
“Манчестер Юнайтед” – “Рединг”
Победитель пары “Лутон” - “Уиган” - “Гримсби”
“Дерби” - “Вест Хэм”
“Сток Сити” - победитель пары “Астон Вилла” - “Стивенейдж”
“Блэкберн” - победитель пары “Форест Грин Роверс” - “Бирмингем”
“Уолсолл” - “Лестер”
“Шеффилд Уэнсдей” - “Флитвуд”
“Манчестер Сити” - победитель пары “Оксфорд” - “Арсенал”
Победитель пары “Бристоль Сити” - “Суонси” - победитель пары “Честерфилд” - “Вест Бромвич”
“Брайтон” – победитель пари “Ливерпуль” - “Вулверхэмптон”
“Фулхэм” – “Сандерленд”
Победитель пары “Борем Вуд” - “Аккрингтон” - победитель пари “Кардифф” - “Лидс”
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