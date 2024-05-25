Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2: хайлайты и ключевые моменты матча

В финальном поединке Кубка Англии, как и год тому назад, встретились два клуба из Манчестера — Сити и Юнайтед.

Старт поединка оказался вполне прогнозируемым. «Горожане» взяли мяч под контроль, но опасности у ворот Онана почти не возникало. На 30-й минуте вопиющую ошибку допустил Йошко Гвардиол, пытаясь скинуть мяч в руки своему голкиперу перекинул его и вывел Гарначо на пустые ворота.

Гол Гарначо:

GARNACHOOO 🫨



The @ManUtd man capitalises on a mistake to strike first at Wembley! 🔴#EmiratesFACup pic.twitter.com/olfFq43HG8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

Спустя еще несколько минут размашистая атака «красных дьяволов» повергла болельщиков соперника в шок. Бруну Фернандеш изумительной передачей нашел Коби Майну, который удвоил преимущество своей команды.

Гол Майну:

YOU COULDN'T WRITE IT 🤯



Academy graduate, Kobbie Mainoo scores in the #EmiratesFACup Final for @ManUtd 😱 pic.twitter.com/d68cAKvaE8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

Гвардиола с помощью замен в перерыве попробовал добавить свежести, но мяч в ворота соперника упорно отказывался идти. Аж на 87-й минуте усилиями Доку «горожане» отыграли один мяч.

Гол Доку:

They won't go down without a fight 💪



Jérémy Doku squeezes in for @ManCity!#EmiratesFACup pic.twitter.com/tonoW2g3A7 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

Подопечные тен Хага сумели удержать преимущество и довели матч до победы. Этот выигранный Кубок Англии стал 13-м в истории для “красных дьяволов”.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2

Гол: Доку 87 - Гарначо 30, Майну 39.