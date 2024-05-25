Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2: хайлайты и ключевые моменты матча
В финальном поединке Кубка Англии, как и год тому назад, встретились два клуба из Манчестера — Сити и Юнайтед.
Старт поединка оказался вполне прогнозируемым. «Горожане» взяли мяч под контроль, но опасности у ворот Онана почти не возникало. На 30-й минуте вопиющую ошибку допустил Йошко Гвардиол, пытаясь скинуть мяч в руки своему голкиперу перекинул его и вывел Гарначо на пустые ворота.
Гол Гарначо:
Спустя еще несколько минут размашистая атака «красных дьяволов» повергла болельщиков соперника в шок. Бруну Фернандеш изумительной передачей нашел Коби Майну, который удвоил преимущество своей команды.
Гол Майну:
Гвардиола с помощью замен в перерыве попробовал добавить свежести, но мяч в ворота соперника упорно отказывался идти. Аж на 87-й минуте усилиями Доку «горожане» отыграли один мяч.
Гол Доку:
Подопечные тен Хага сумели удержать преимущество и довели матч до победы. Этот выигранный Кубок Англии стал 13-м в истории для “красных дьяволов”.
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2
Гол: Доку 87 - Гарначо 30, Майну 39.