"Мальорка" одержала домашнюю победу в Ла Лиге

В матче 30-го тура чемпионата Испании “Мальорка” на своем поле обыграла “Хетафе” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Ли Кан Ина и гол Антонио Рамальо. У гостей отличился Борха Майораль.

“Мальорка”, набрав 40 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Хетафе” с 31 очком остался на 16-й позиции.

“Мальорка” – “Хетафе” - 3:1 (0:1)

Голы: Майораль, 23 - 0:1, Ли Кан Ин, 56 - 1:1, Раильо, 64 - 2:1, Ли Кан Ин, 90 - 3:1

“Мальорка”: Райкович, Раильо, Руис де Галаррета (Гренье, 90), Морланес (Баба, 73), Ли Кан Ин, Санчес (Коста, 46), Ндиайе (Дани Родригес, 74), Мурики (Пратс, 81).

“Хетафе”: Сория, Суарес (Аленья, 68), Джене, Дуарте, Альдерете (Мата, 90), Иглесиас, Максимович (Вильяр, 68), Милья, Унал, Мунир (Порту, 68), Майораль.

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